Чехия лидирует в ЕС по числу аварий на ж/д переездах

Катерина Айзпурвит
15-10-2018
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По данным Высшего контрольного управления (NKÚ), несмотря на то что с 2013 по 2017 г. в повышение безопасности на железнодорожных переездах в Чехии было вложено более 2,6 млрд крон (104 млн евро), количество аварий за этот период не сократилось. По количеству дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев Чехия занимает одно из первых мест в Евросоюзе, а по числу происшествий с летальным исходом обогнала все страны ЕС.

В 2013 г. на ж/д переездах произошло 165 аварий и несчастных случаев, а в 2017 г. их число составило 159. Среднее число погибших за последние пять лет достигает 35 человек в год, или три смерти на один миллион населения. В Польше этот показатель составляет 1,4, в Болгарии – 0,5, в Германии – 0,4.

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