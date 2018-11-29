Чехия купит американские беспилотники ScanEagle

Министерство обороны Чехии купит американские беспилотные разведывательные аппараты ScanEagle. Предполагается, что беспилотники обойдутся чешскому бюджету в 200 млн крон (8 млн евро). Сделка должна быть одобрена властями США. В ближайшее время оборонное ведомство собирается также модернизировать вертолеты Ми-171Ш за 74,5 млн крон (3 млн евро) и приобрести боеприпасы на сумму 446,5 млн крон (17,5 млн евро).

ScanEagle, прежде всего, предназначены для воздушной разведки и наземной поддержки вооруженных сил в Афганистане. Чешские солдаты используют беспилотники для охраны базы в Баграме. В настоящее время, Армия ЧР располагает дронами, которые чешская армия получила в 2015 году в дар от коллег из США.