Чехия – крупнейший в Европе экспортер детских игрушек

Согласно исследованию, проведенному банком UniCredit, Чешская Республика является крупнейшим в Европе экспортером детских игрушек. Объем экспорта продукции этой категории достигает 2 млрд евро. Наиболее популярными экспортными товарами выступают пластиковые сборные конструкции, куклы, миниатюрные модели и игровые наборы.

Первое место Чехии в этом сегменте экономики обеспечивает, прежде всего, перенос в страну производства конструкторов Lego – на долю наборы деталей для сборки и моделирования этой фирмы приходится 60% чешского экспорта игрушек.