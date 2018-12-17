Чехия – крупнейший в Европе экспортер детских игрушек

Катерина Айзпурвит
17-12-2018
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Согласно исследованию, проведенному банком UniCredit, Чешская Республика является крупнейшим в Европе экспортером детских игрушек. Объем экспорта продукции этой категории достигает 2 млрд евро. Наиболее популярными экспортными товарами выступают пластиковые сборные конструкции, куклы, миниатюрные модели и игровые наборы.

Первое место Чехии в этом сегменте экономики обеспечивает, прежде всего, перенос в страну производства конструкторов Lego – на долю наборы деталей для сборки и моделирования этой фирмы приходится 60% чешского экспорта игрушек.

 
 
 
 
 
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