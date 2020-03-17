Архив передач

Чехия: критически больных Covid-19 могут лечить препаратом Remdesivir

Эва Туречкова
17-03-2020
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Государственное управление по контролю лекарственных средств (SÚKL) одобрило прописание экспериментального медицинского препарата Remdesivir критически больным пациентам с Covid-19, сообщает «Чешское телевидение».

Использование препарата должен одобрить также Минздрав.

Испытание лекарства, разработанного американской компанией Gilead Sciences при участии чешского ученого Томаша Цигларжа, в настоящее время проходит в США, Китае и Германии. Изначально препарат был разработан от эболы.

 
 
 
 
 
 
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