Чехия изучит израильские системы экономного использования воды

Чешский сельскохозяйственный университет возьмется за изучение израильского опыта экономного использования воды и применяемых в стране оросительных системы. По словам ректора исследовательского и учебного заведения Петра Скленички, университет в настоящее время реализует проект, в рамках которого моделирует ландшафтные системы, которые могли бы использоваться в суровых климатических условиях. Это реакция на актуальную для Чехии проблему недостаточного количества осадков и засухи. Изучение опыта Израиля с оросительными системами чешские исследователи считают для себя чрезвычайно полезным.