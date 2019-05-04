Чехия изучит израильские системы экономного использования воды

Антон Каймаков
04-05-2019
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Чешский сельскохозяйственный университет возьмется за изучение израильского опыта экономного использования воды и применяемых в стране оросительных системы. По словам ректора исследовательского и учебного заведения Петра Скленички, университет в настоящее время реализует проект, в рамках которого моделирует ландшафтные системы, которые могли бы использоваться в суровых климатических условиях. Это реакция на актуальную для Чехии проблему недостаточного количества осадков и засухи. Изучение опыта Израиля с оросительными системами чешские исследователи считают для себя чрезвычайно полезным.

 
 
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