Чехия избавляется от фальшивого вина

Введение более строгих нормативов, по мнению Чешской сельскохозяйственной и продуктовой инспекции, помогло сократить в Чешской Республике объемы продаж потребителю некачественного или фальсифицированного вина. С 2015 года общее количество случаев выявления продажи вина, разбавленного водой или синтетическими веществами, сократилось в четыре раза.

В период с 2013 по 2016 год по той или иной причине фальсификатами признавалось от 35 до 43% взятых контролерами на исследование проб винной продукции. В 2017 году лишь 18%. Параметр выявленных нарушений в текущем году – 27%, однако, специалисты утверждают, что нарастание статистики связано с большим количеством случаев неправильной маркировки продукции, а не с ее реальной фальсификацией.