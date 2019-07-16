Чехия исследует возможности добычи лития

Энергетический гигант ČEZ, главный пакет акций которого находится в собственности чешского государства, инициирует проведение исследования возможностей осуществления в Чехии добычи лития. Речь идет о месторождении у города Циновец в Рудных горах (Крушне-Гори, Krušné hory). С целью осуществления плана ČEZ предоставит кредит в объеме 2 миллионов евро (51,2 миллиона крон) компании European Metals Holdings, которая обладает приоритетным правом в Чехии на проведение добычи лития. Информацию об этом СМИ предоставил министр промышленности Карел Гавличек.

По словам главы ведомства, предполагается, что в Чехии у Циновеца находится значительное месторождение выше упомянутого сырья, необходимого для производства автомобильных аккумуляторов. В интересах Чехии, подчеркивает Карел Гавличек, чтобы большая часть дохода от добычи лития оставалась в стране. Ожидается, что на фоне увеличения количества используемых электромобилей спрос на литий в мире к 2025 году возрастет в три раза.