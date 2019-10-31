Чехия испытывает дефицит водителей автобусов

В Чешской Республике наблюдается значительный дефицит водителей автобусов, при этом доля молодых водителей в возрасте до 30 лет не превышает 1%. Такие данные опубликовало информагентство ČTK со ссылкой на Транспортное предприятие Праги. Для стабилизации ситуации в данной области пражские власти уже согласовали снижение минимального возраста для управления автобусом с 21 до 19 лет.

В ЧР насчитывается около 25 тыс. водителей автобусов, для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы не хватает около 5 тыс. профессионалов. Согласно опросу портала Profesia.cz, их средний возраст составляет 57 лет. По прогнозам, в течение пяти лет около 20% водителей уйдет на пенсию, в настоящее время около 10% чешских водителей автобусов уже достигли пенсионного возраста.