Чехия инвестирует миллиарды крон в борьбу с засухой

В течение ближайших 10 лет чешское государство намерено выделить на создание системы соединения рек и водоемов 24 млрд крон (около 1 млрд евро). Такие цифры озвучил на пресс-конференции, прошедшей после заседания Национальной коалиции по борьбе с засухой премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
По сообщению министра сельского хозяйства Мирослава Томана, финансирование будет направлено в Центральную и Южную Чехию. Министр охраны окружающей среды Рихард Брабец сообщил, что часть средств будет привлечено из фондов Евросоюза. Всего в течение десяти лет Чехия инвестирует в проекты по борьбе с засухой 50 млрд крон (около 2 млрд евро).
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