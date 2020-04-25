Чехия инвестирует десятки миллионов в киберзащиту Санитарно-эпидемиологической службы

Министерство здравоохранения в соответствии с законом о кибернетической безопасности инвестирует в компьютерную систему краевых отделений Санитарно-гигиенической службы 64 миллиона крон. Меры предпринимаются на фоне внедрения системы «умного карантина».

Тестирование системы уже прошло в Южно-Моравском крае, в настоящее время к ней подключаются остальные регионы страны. «Умный карантин» обойдется государству ежегодно в 2,5 миллиона крон.

Напомним, что система предполагает как само тестирование, так и выявление контактов с зараженными и быструю передачу информации. Тесты будут проводить не только людям с признаками Covid-19, но и тем, кто не имеет симптомов, но контактировал с зараженным.