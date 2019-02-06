Чехия и Вьетнам договорились о передаче осужденных из одного государства в другое

Чехия и Вьетнам договорились о передаче осужденных лиц из одного государства в другое. Президент Милош Земан подписал ратификационный документ к конвенции между ЧР и СРВ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. Об этом пресс-секретарь администрации президента Иржи Овчачек информировал на портале Пражского Града.

Своей подписью документ должен скрепить также премьер-министр Андрей Бабиш. Договор, подготовка которого длилась ряд лет, вступит в силу через 60 дней после обмена ратификационными грамотами. Переговоры о заключении соглашения с вьетнамской стороной начались еще в 2003 году. Сенат ЧР одобрил документ в апреле прошлого года.