Чехия и Словакия с 4 июня взаимно откроют свои границы

С полуночи среды, с 3 на 4 июня, Чехия и Словакия взаимно откроют свои границы и вернутся таким образом к режиму, существовавшему до пандемии коронавируса. Об этом сообщили премьеры обоих государств Андрей Бабиш и Игор Матович, находящийся с официальным визитом в Праге. Договоренности по данному вопросу премьеры достигли два дня назад, однако сохраняли это в тайне.

Чехия до сих пор обсуждала вариант открытия границ со Словакией и с другими государствами Центральной Европы с 15 июня. Maтович сообщил, что группа словацких ученых одобрила возможность открытия границ с Чехией без промедления, причем для любого вида транспорта, а не только для индивидуальных туристов. По словам Бабиша, вопрос обсуждается и на уровне глав МВД. По мнению чешского премьера, восстановление международного ж/д сообщения и автобусных перевозок между Чехией и Словакией возможно на данном этапе без ограничений.

Со своим чешским коллегой глава правительства Словакии из-за карантинных мер ранее имел возможность беседовать лишь в рамках повторных видеоконференций.