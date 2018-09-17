Чехия и Словакия намерены объединить усилия для модернизации своих армий

Катерина Айзпурвит
17-09-2018 oбновлено
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Чехия и Словакия планируют совместно участвовать в оружейных тендерах и приобретать друг у друга военную технику, которая производится обеими странами. Такими планами по результатам совместного заседания правительств, состоявшегося в Кошице, поделились премьер ЧР Андрей Бабиш и премьер Словакии Петер Пеллегрини.

Андрей Бабиш также сообщил, что на октябрь в Брно запланирована встреча премьеров двух стран, а также представителей генштабов Чехии и Словакии. Вопросы инвестиций в различные виды военной техники будут обсуждаться во время оружейной выставки, которая пройдет в столице Моравии. Глава чешского кабинета отметил, что может быть взаимовыгодным приобретение БМП чешского производства и гаубиц, которые производит Словакия. Планируется, что в будущем подобное сотрудничество распространится и на другие страны Вышеградской четверки, т.е. Венгрию и Польшу.

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