Чехия и Словакия намерены объединить усилия для модернизации своих армий

Чехия и Словакия планируют совместно участвовать в оружейных тендерах и приобретать друг у друга военную технику, которая производится обеими странами. Такими планами по результатам совместного заседания правительств, состоявшегося в Кошице, поделились премьер ЧР Андрей Бабиш и премьер Словакии Петер Пеллегрини.

Андрей Бабиш также сообщил, что на октябрь в Брно запланирована встреча премьеров двух стран, а также представителей генштабов Чехии и Словакии. Вопросы инвестиций в различные виды военной техники будут обсуждаться во время оружейной выставки, которая пройдет в столице Моравии. Глава чешского кабинета отметил, что может быть взаимовыгодным приобретение БМП чешского производства и гаубиц, которые производит Словакия. Планируется, что в будущем подобное сотрудничество распространится и на другие страны Вышеградской четверки, т.е. Венгрию и Польшу.