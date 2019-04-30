Чехия и Словакия могут создать общий могильник ядерных отходов

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
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Чешская Республика и Словакия рассматривают возможность совместного решения проблемы хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Петр Пеллегрини во время проходящего в Праге Европейского ядерного форума (ENEF). Глава словацкого правительства считает неэффективным, чтобы каждая из двух стран отдельно вкладывала миллиарды в строительство глубоких захоронений ядерных отходов.

По словам Пеллегрини, Чехия и Словакия могут обсудить подобный проект на уровне министров экономики. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, со своей стороны, сообщил, что пока страны не приняли по этому вопросу каких-либо принципиальных решений.

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