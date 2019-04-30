Чехия и Словакия могут создать общий могильник ядерных отходов

Чешская Республика и Словакия рассматривают возможность совместного решения проблемы хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Словакии Петр Пеллегрини во время проходящего в Праге Европейского ядерного форума (ENEF). Глава словацкого правительства считает неэффективным, чтобы каждая из двух стран отдельно вкладывала миллиарды в строительство глубоких захоронений ядерных отходов.
По словам Пеллегрини, Чехия и Словакия могут обсудить подобный проект на уровне министров экономики. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, со своей стороны, сообщил, что пока страны не приняли по этому вопросу каких-либо принципиальных решений.
Крылья Чехословакии. Столетие первой летающей этажерки
Аренда в Чехии: квартиры уходят как горячие пирожки
Российские СМИ «ошиблись» в подсчетах: в Праге собралось не двадцать пять тысяч, а шестьсот демонстрантов
Чешские политики и политологи о новом президенте Украины
Состояние наших прав — прямое следствие нашей истории