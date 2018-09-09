Чехия и Словакия готовят совместное заседание

Ирина Ручкина
09-09-2018
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Подготовка к празднованию столетия Чехословацкой республики, а также вопросы, касающиеся Вышеградской четверки, Европейского союза и миграции, станут главными темами обсуждения на совместном заседании правительств Чешской и Словацкой республик, которое пройдет 17 сентября в словацком городе Кошице.

Полную программу встреч правительств обоих государств чешский кабинет министров рассмотрит в среду 12 октября.

 
 
 
 
 
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