Чехия и Словакия готовят совместное заседание

Подготовка к празднованию столетия Чехословацкой республики, а также вопросы, касающиеся Вышеградской четверки, Европейского союза и миграции, станут главными темами обсуждения на совместном заседании правительств Чешской и Словацкой республик, которое пройдет 17 сентября в словацком городе Кошице.
Полную программу встреч правительств обоих государств чешский кабинет министров рассмотрит в среду 12 октября.
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