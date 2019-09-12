Чехия и Россия обсудили возможности сотрудничества при разработке нового 40-местного самолета на базе L-610. Диалог состоялся в рамках авиасалона МАКС 2019. Стороны также оценили перспективы развития сельскохозяйственной авиации и совместной работы над двигателями и вспомогательными силовыми установками.
По итогам дискуссии замглавы чешского Минпромторга Мариан Пиеха не исключил оказания финансовой поддержки перспективным направлениям двустороннего сотрудничества в рамках специальных программ ЧР и ЕС. «Я уверен, что и Чехия, и Россия обязательно должны работать со всеми поколениями разработчиков и воспитывать интерес к техническому творчеству с самого раннего возраста. Чехия этим занимается, и мы будем рады сотрудничеству в этом направлении», - заявил Мариан Пиеха.
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