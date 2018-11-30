Чехия и остальные государства Вышеградской четверки помогут Ливии

Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки, в которую кроме Чешской Республики входят также Словакия, Венгрия и Польша, во время встречи в Братиславе приняли решение, что их взносы в фонд помощи Африке будут использованы для расширения рядов береговой стражи Ливии и усиления охраны южной границы этого государства. Во встрече принял участие руководитель Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Государства Вышеградской четверки намерены предоставить фонду помощи Африке 35 миллионов евро.