Чехия и Ливан выступают за скорейшее возвращение сирийских беженцев на родину

Необходимо, чтобы Сирия как можно быстрее нашла политическое решение, которое поможет прекратить вооруженный конфликт. С таким совместным заявлением выступили министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и его ливанский коллега Джебран Бассил, находящийся в Праге с официальным визитом.

В настоящее время в Ливане с населением 6 млн человек находится около 1,5 млн сирийских беженцев. Томаш Петршичек отметил заслуги Ливана в приеме беженцев и указал на невозможность их постоянного нахождения в этой стране. Глава чешской дипломатии также напомнил, что с 2017 года Чехия выделила на гуманитарные проекты в Ливане 40 млн крон (1,6 млн евро).

Бассил предложил чешским фирмам, которые будут участвовать в послевоенном восстановлении Сирии, использовать Ливан в качестве своей базы. По мнению главы ливанского МИД, чешские экспортеры и инвесторы также могут эффективно работать на энергетическом рынке Ливана. Стороны обсудили возможности обеспечения более интенсивного авиасообщения между Прагой и Бейрутом.

Проблемы миграции Джебран Бассил также обсудил в ходе встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. «Мы пришли к единому мнению, что самое важное – вернуть сирийских мигрантов на родину», – подчеркнул глава чешского кабинета.