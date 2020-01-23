Чехия и Израиль проведут мастер-классы и семинары по кибербезопасности

Чешская Республика в сотрудничестве с израильскими экспертами организует ряд мастер-классов и семинаров по кибербезопасности. Об этом 23 января заявил премьер-министр Андрей Бабиш в ходе своей командировки в Иерусалиме.

В конце января представители чешских энергетических компаний ČEPS и ČEZ также примут участие в кибер-конференции, которая пройдет в Израиле. По словам Андрея Бабиша, в современном мире кибератаки представляют собой наибольшую угрозу и являются одним из самых страшных оружий, поэтому развитие кибербезопасности просто необходимо.