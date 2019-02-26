Чехия и Иордания договорились о расширении сотрудничествa в области энергетики и других сферах

Представители Чешской Республики и Иордании договорились о расширении взаимных связей и сотрудничестве в области энергетики, добычи минерального сырья, железнодорожного транспорта, строительства и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом информировало Министерство промышленности и торговли Чехии после первого заседания Чешско-иорданской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В 2018 году объем экспорта из Чехии в это арабское государство на Ближнем Востоке составил 51,4 миллиона долларов (свыше одного миллиарда крон).

Чешская Республика в сентябре текущего года отправит в Иорданию на основе взаимной договоренности специальную торговую миссию. «В Иордании почти идеальные географические условия для использования энергии из возобновляемых ресурсов – кроме наличия ветров, около 320 солнечных дней в году», – отметила министр промышленности и торговли ЧР Maрта Новакова. Согласно нынешней правительственной стратегии в сфере энергетики, до 2025 года в Иордании 10% энергии должно производиться именно на базе возобновляемых источников.