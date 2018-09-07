Чехия и Индия договорились о расширении сотрудничества

Президент Чехии Милош Земан и глава Индии Рам Натх Ковинд, посетивший страну с официальным визитом, после проведенной встречи сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве стран в сфере науки и обмена студентами. Рам Натх Ковинд оценил слова главы Чехии о том, что Индия, учитывая ее значение, должна стать постоянным членом Совета безопасности ООН.

В рамках визита и состоявшихся встреч национальных делегаций между Чехией и Индией был также подписан договор об отмене виз для обладателей дипломатических заграничных паспортов. Рам Натх Ковинд и Милош Земан с удовлетворением подчеркнули растущие объемы товарооборота между двумя странами. Особо президент Индии отметил перспективы сотрудничества с Чехией в оборонной сфере.