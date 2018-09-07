Чехия и Индия договорились о расширении сотрудничества

Антон Каймаков
07-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чехии Милош Земан и глава Индии Рам Натх Ковинд, посетивший страну с официальным визитом, после проведенной встречи сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве стран в сфере науки и обмена студентами. Рам Натх Ковинд оценил слова главы Чехии о том, что Индия, учитывая ее значение, должна стать постоянным членом Совета безопасности ООН.

В рамках визита и состоявшихся встреч национальных делегаций между Чехией и Индией был также подписан договор об отмене виз для обладателей дипломатических заграничных паспортов. Рам Натх Ковинд и Милош Земан с удовлетворением подчеркнули растущие объемы товарооборота между двумя странами. Особо президент Индии отметил перспективы сотрудничества с Чехией в оборонной сфере.

Статьи на ту же тему
Любомир Метнарж, Ян Гамачек, Андрей Бабиш, Милош Земан и Радек Вондрачек, фото: ЧТK

Антироссийские санкции – Чехия держит курс Евросоюза

«Введенные Европейским союзом после аннексии украинского Крыма антироссийские санкции не потеряли своего обоснования» – таково мнение…
Совещание глав ведущих диппредставительств Чехии за границей, фото: Екатерина Сташевская

Андрей Бабиш и Ян Гамачек о миграции, будущем ЕС и климате

В пражском Чернинском дворце – резиденции Министерства иностранных дел ЧР – проходит ежегодное совещание глав ведущих диппредставительств…
Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас, фото: Sirnak Police, Mete Sohtaoğlu

Чешские военнопленные турецко-курдского конфликта

Шесть лет и три месяца могут провести в турецкой тюрьме двое молодых чешских граждан Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас, которые находятся…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 