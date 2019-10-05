Чехия и другие страны V4 добились в рамках ЕС одобрения более умеренных целей на Конференции по климату в Чили

Евросоюз не будет на 25-й Конференции ООН по изменениям климата, которая состоится в декабре в Чили, принимать на себя более жесткие обязательства по сокращению вредных выбросов к 2030 году.

Об этом чешскому информагентству ČTK сообщил министр окружающей среды Чехии Рихард Брабец после заседания представителей правительств государств ЕС, проходящем в субботу в Люксембурге и посвященном климатической политике в долгосрочном горизонте планирования.

Некоторые страны намеревались включить обсуждение более амбициозных целей в завершение люксембургской встречи. Однако Чехия и ряд других государств Вышеградской четверки (в группу V4 также входят Словакия, Польша и Венгрия) настояли на том, чтобы ЕС сохранил в качестве своего обязательства ранее одобренный план. Он предполагал уменьшение выбросов углерода до 2030 года на 40% по сравнению с 1990 годом.