Чехия и Беларусь подпишут соглашение о применении Договора о пенсионном обеспечении

Беларусь и Чехия подпишут административное соглашение о применении Договора о пенсионном обеспечении. Об этом говорится в постановлении Совета министров РБ от 19 августа.

Договор о пенсионном обеспечении был заключен странами 14 марта 2018 года. С подписанием документа страны договорились о правовом регулировании по уплате взносов на обязательное государственное социальное страхование, по назначению и выплате пенсий. Пенсии будут назначаться каждым государством в соответствии со своим законодательством за стаж, приобретенный на его территории, и выплачиваться на территорию государства проживания гражданина.