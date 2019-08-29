Чехия и Беларусь подпишут соглашение о применении Договора о пенсионном обеспечении

Тимур Кашапов
29-08-2019
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Беларусь и Чехия подпишут административное соглашение о применении Договора о пенсионном обеспечении. Об этом говорится в постановлении Совета министров РБ от 19 августа.

Договор о пенсионном обеспечении был заключен странами 14 марта 2018 года. С подписанием документа страны договорились о правовом регулировании по уплате взносов на обязательное государственное социальное страхование, по назначению и выплате пенсий. Пенсии будут назначаться каждым государством в соответствии со своим законодательством за стаж, приобретенный на его территории, и выплачиваться на территорию государства проживания гражданина.

 
 
 
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