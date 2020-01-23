Архив передач

Чехия и Бавария проведут совместную конференцию

Ирина Ручкина
23-01-2020
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В 2020 году Чехия и Бавария планируют провести совместную конференцию, посвященную инновациям, цель которой в укреплении сотрудничества в области новейших технологий. Об этом 23 января после переговоров с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком сообщил баварский министр по федеральным и европейским вопросам Флориан Херрманн. Чешская Республика и Бавария также планируют совместно оказать давление на федеральное правительство Германии с целью ускорения модернизации железнодорожного сообщения Мюнхен-Прага.

Флориан Херрманн отметил, что Чешская Республика и Бавария имеют схожие интересы и сталкиваются с аналогичными проблемами в области современных технологий. Глава МИДа ЧР Томаш Петричек в свою очередь подчеркнул, что сотрудничество между Чешской Республикой и Баварией в области науки и исследований находится на очень хорошем уровне. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и создании совместных проектов, таких как Чешско-баварское образовательное агентство в Регенсбурге.

Ирина Ручкина
23-01-2020
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