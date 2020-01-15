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Чехия готовится отправить на орбиту собственный спутник

Антон Каймаков
15-01-2020
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В течение ближайших нескольких лет Чехия готовится запустить на околоземную орбиту собственный спутник, который бы влился в общую систему спутникового центра НАТО SATCEN Чешская Республика. Данный центр находится в ведении чешской Военной разведки и ведет сбор и анализ информации, как для нужд Североатлантического альянса и Армии ЧР, так и иных чешских организаций.

Как сообщила пресс-секретарь Военной разведки Альжбета Риетофова, разрабатываемой программой в перспективе предусматривается запуск нескольких чешских спутников. Получаемые SATCEN Чешская Республика данные наблюдений используются не только оборонными подразделениями, но также, при необходимости, службами спасения и отстранения последствий химических аварий.

 
 
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