Чехия готовится к смягчению режима на границах

Министерство иностранных дел Чешской Республики делает все для того, чтобы Чехия к середине июня могла открыть свои границы со всеми соседними государствами, заявил в понедельник министр иностранных дел Томаш Петршичек. Переговоры ведутся также с представителями Греции, которая заинтересована в приезде чешских туристов на греческие острова.

По словам Петршичека, внешнеполитическое ведомство далее намерено обсудить с эпидемиологами условия, при соблюдении которых можно было бы пускать чешских туристов обратно в страну без необходимости держать их 14 дней на карантине, или заставлять делать дорогие тесты на Covid-19.

Согласно заявлению министра внутренних дел Яна Гамачека, сделанному в понедельник по итогам заседания правительства, первое смягчение режима на границах Чехии надо ожидать 26 мая.