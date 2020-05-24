Чехия готовится к крупнейшему смягчению мер по борьбе с коронавирусом

Чехия готовится к крупнейшей волне смягчения мер против коронавируса, введенных правительством в середине марта текущего года.

Начиная с утра понедельника, 25 мая, могут снова сесть за парты учащиеся начальных школ. Решение отправлять или не отправлять детей в школу остается за родителями. Школьники будут учиться в группах максимально по 15 человек.

Разрешено проводить общественные мероприятия численностью менее 300 человек. Открываются рестораны (время работы ограничено с 6 до 23 часов), отели, достопримечательности Чехии, зоопарки и ботанические сады, а также бассейны.

Начиная с понедельника, отменяется запрет на посещение родственников, находящихся в стационарах больниц и домах престарелых.

Также существенно смягчится масочный режим – при соблюдении двухметровой дистанции можно на улице не носить маски и платки, прикрывающие рот и нос. Обязанность надевать их в закрытых помещениях сохраняется. Исключение распространяется на некоторые профессии. От ношения маски освобождены также работники в офисах.