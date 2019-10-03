Архив передач

Чехия готова поддержать бизнес-проекты в Азербайджане

Тимур Кашапов
03-10-2019
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Чешский Eximbank и Чешская государственная Экспортная гарантийная и страховая компания (EGAP) готовы поддержать бизнес-проекты в Азербайджане. Об этом в интервью изданию Trend заявил посол ЧР в Баку Милан Экерт.

Экерт также сообщил, в период с 2006 по 2018 гг. объем чешских инвестиций в экономику Азербайджана превысил 2,5 млрд долларов, которые были направлены, прежде всего, на модернизацию транспортной инфраструктуры. По этому показателю Чехия занимает девятое место в списке крупнейших иностранных инвесторов в Азербайджане.

 
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