Чехия готова поддержать бизнес-проекты в Азербайджане

Чешский Eximbank и Чешская государственная Экспортная гарантийная и страховая компания (EGAP) готовы поддержать бизнес-проекты в Азербайджане. Об этом в интервью изданию Trend заявил посол ЧР в Баку Милан Экерт.

Экерт также сообщил, в период с 2006 по 2018 гг. объем чешских инвестиций в экономику Азербайджана превысил 2,5 млрд долларов, которые были направлены, прежде всего, на модернизацию транспортной инфраструктуры. По этому показателю Чехия занимает девятое место в списке крупнейших иностранных инвесторов в Азербайджане.