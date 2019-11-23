Архив передач

Чехия финансово поддержит международные гуманитарные организации

Эва Туречкова
23-11-2019
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Чехия намерена предоставить до конца текущего года трем международным гуманитарным организациям финансовую помощь в размере 50 миллионов крон (2 миллиона евро). Соответствующее предложение Министерства иностранных дел Чехии в понедельник обсудит правительство.

Средства должны быть направлены Международному комитету Красного креста на предоставление медицинской помощи в Украине, далее Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев на решение проблем, связанных с миграцией в Замбии, и на предотвращение рисков стихийных бедствий (UNDRR).

 
 
 
 
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