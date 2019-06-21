Чехия европейский лидер по объемам производства пива на человека

Статистические данные компании Brewers of Europe показывают, что Чешская Республика является абсолютным лидером по объемам производства пива в пересчете на каждого гражданина страны. Позади Чехии оказалась даже Бельгия. На сегодняшний день на каждого постоянно проживающего в Чехии человека приходится по 192 литра произведенного пива в год. В Бельгии – 182 литра (второе место), а в Ирландии – 168 литров (третье место).

Лидирует Чешская Республика также и по объемам потребления пива – 138 литров, хотя в данном случае аналитики делают оговорку, что росту статистических показателей способствуют любители пива из числа иностранных туристов.