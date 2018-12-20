Чехия экстрадировала гражданина России, обвиняемого в мошенничестве

Из Чехии в Россию экстрадирован бизнесмен Евгений Марков, который обвиняется в мошенничестве с займами вкладчиков на 10 млн евро. Маркова задержали на территории ЧР в 2017 году, сейчас он уже находится в Москве.

По версии следствия, с сентября 2013 года по июнь 2015 года Марков с сообщниками из числа руководителей компании «Имтехстрой девелопмент БК», консалтинговой фирмы «Легион» и аффилированных с ними организаций размещал в прессе и интернете рекламу с предложением вложить инвестиции в якобы высокодоходные проекты. Половина инвесторов получили и проценты, и свои деньги. Деньги остальных «вкладчиков» были перечислены на счета фирм сообщников Маркова и использованы мошенниками в личных целях.