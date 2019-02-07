Чехия должна обеспечить поддержку науки, заявил премьер-министр

Чешская Республика должна поддерживать науку, инновации и цифровизацию, если она не хочет оставаться сборочным цехом Европы. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш на конференции Digital Czech 2019. Он отметил, что страны, которые поддерживают науку, являются наиболее успешными.

По мнению Бабиша, благодаря богатому накопленному опыту, традициям и стабильности у ЧР есть хорошие предпосылки для стремительного экономического развития. Премьер подчеркнул, что ЧР должна обеспечить хорошие условия для отечественных ученых, чтобы они не уезжали за границу, а те, кто ранее уехал - вернулись на родину. «Государство также должно обеспечить основу для реализации инновационных проектов. Для этого необходимо сделать его более дружелюбным по отношению к гражданам и бизнесу и обеспечить возможность удаленно общаться с государством», - сказал глава правительства.