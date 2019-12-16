Чехия депортировала 4-х иностранцев, проживавших в зданиях, находящихся в распоряжении посольства РФ

Как сообщило издание Deník N, из Чехии депортировали четырех иностранцев, которые проживали без вида на жительство в зданиях, находящихся в распоряжении российского посольства. Как сообщила пресс-секретарь полиции Эва Кропачова, этим лицам запрещен въезд в Чехию на срок от года до четырех лет. «Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех», – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Томаш Петршичек.

По данным издания, ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что поселил этих людей и не оформил их регистрацию. Жилые здания, которые находятся в распоряжении посольства РФ в Праге, уже становились предметом дипломатического конфликта, в ходе которого в МИД ЧР в марте 2019 г. для дачи объяснений был вызван посол России Александр Змеевский.

По данным Deník N, две недели назад полиция задержала четырех иностранных граждан в квартирах, находящихся в ведении российского посольства. Все они проживали на территории Чехии без соответствующего разрешения.

На основании международных соглашений Россия использует в Праге несколько объектов недвижимости, которые, по данным кадастра, принадлежат Чехии. Согласно договору, посольство может использовать здания для проживания своих дипломатов, однако сдавало квартиры в аренду третьим лицам. После серии конфликтов с арендаторами МИД Чехии добился отзыва в Россию сотрудника посольства Александра Терентьева.