Архив передач

Чехия депортировала 4-х иностранцев, проживавших в зданиях, находящихся в распоряжении посольства РФ

Катерина Айзпурвит
16-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Как сообщило издание Deník N, из Чехии депортировали четырех иностранцев, которые проживали без вида на жительство в зданиях, находящихся в распоряжении российского посольства. Как сообщила пресс-секретарь полиции Эва Кропачова, этим лицам запрещен въезд в Чехию на срок от года до четырех лет. «Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех», – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Томаш Петршичек.

По данным издания, ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что поселил этих людей и не оформил их регистрацию. Жилые здания, которые находятся в распоряжении посольства РФ в Праге, уже становились предметом дипломатического конфликта, в ходе которого в МИД ЧР в марте 2019 г. для дачи объяснений был вызван посол России Александр Змеевский.

По данным Deník N, две недели назад полиция задержала четырех иностранных граждан в квартирах, находящихся в ведении российского посольства. Все они проживали на территории Чехии без соответствующего разрешения.

На основании международных соглашений Россия использует в Праге несколько объектов недвижимости, которые, по данным кадастра, принадлежат Чехии. Согласно договору, посольство может использовать здания для проживания своих дипломатов, однако сдавало квартиры в аренду третьим лицам. После серии конфликтов с арендаторами МИД Чехии добился отзыва в Россию сотрудника посольства Александра Терентьева.

Катерина Айзпурвит
16-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 