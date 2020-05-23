Чехия частично возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

Генеральное консульство во Львове частично возобновило работу консульского отдела и в пятницу, 22 мая, начало принимать от граждан Украины документы на рабочую визу.

«После повторных переговоров с украинскими властями нам удалось достичь договоренности и частично возобновить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа», отметил в пятницу глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Прямо на территории Чехии смогут подать заявление на продление ВНЖ украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике. «Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы», - объяснил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.