Чехия будет развивать сотрудничество с КНР

Президент ЧР Милош Земан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, беседа продолжалась около 20 минут. В состав делегации вошли некоторые чешские министры, финансисты Павел Тыкач и Иржи Шмейц, а также всемирно известный хоккеист Яромир Ягр и бывший член сборной Чехии по футболу Павел Недвед. Как сообщил пресс-секретарь президента ЧР Иржи Овчачек, главным предметом обсуждения стали чешские инвестиции в Китае. К концу встречи министр промышленности Марта Новакова подписала два меморандума. Один касается основания нового филиала агентства CzechTrade, второй обновляет список двусторонних проектов в рамках нового экономического плана КНР о строительстве «Шелкового пути». К таким проектам относится, к примеру, сотрудничество по производству легких спортивных самолетов, строительство логистического центра и клиентских пунктов Home Credit в Китае.

Китайская компания CITIC пообещала направить команды разработчиков для участия в проектах в рамках ГЧП – государственно-частного партнерства (РРР – Public-private partnership). Об этом после окончания официальной части встречи сообщил журналистам президент Земан, который также отметил, что китайская инвестиционная экспансия начнется уже скоро. В прошлом Милош Земан обещал приток инвестиций из КНР в объеме более 200 миллиардов крон, но пока китайские компании в Чехии инвестировали значительно меньше. Участие Китая в государственных проектах с привлечением частных инвесторов (ГЧП) недавно было предложено премьер-министром Андреем Бабишем. Он отметил, что некоторые участки автомагистрали D3, ведущей из Праги в Южную Чехию, могут быть закончены с помощью инвестиций из Китая.

Президент Милош Земан также вновь подчеркнул, что Чешская Республика не должна быть единственной страной в Европейском Союзе, ведущей резкую ограничительную политику в отношении компании Huawei. Президент отметил, что он твердо уверен в улучшении отношений с корпорацией Huawei, руководство которой заверило его в своей солидарности. Напомним, что в середине 2018 года США обвиняли Huawei в том, что китайское телекоммуникационное сетевое оборудование используется для шпионажа. В конце 2018 года Чешское национальное управление кибернетической и информационной безопасности выступило с предупреждением об угрозах, исходящих от продуктов компании Huawei, которые тут же были изъяты из использования в чешских министерствах.