Чехия будет добиваться начала переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании

Чехия сделает максимум для того, чтобы через месяц Евросоюз начал переговоры с Северной Македонией и Албанией о присоединении этих стран к единой Европе, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек после встречи со своим македонским коллегой Николой Димитровым. «Оба этих государства выполнили поставленные условия, и никакого дальнейшего промедления быть не должно», – подчеркнул Петршичек.

По словам Димитрова, отношения с ЕС необходимо поднять на новый уровень после того, как Северная Македония потеряла целое десятилетие из-за конфликта по поводу названия страны.

Изначально Европейский Совет должен был начать переговоры о вступлении в октябре 2019 г., однако из-за противодействия Франции решение принято не было. Главы стран ЕС рассмотрят вопрос на саммите в марте 2020 г.