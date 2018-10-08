Чехия – 23 место в ЕС по количеству граждан с высшим образованием

Антон Каймаков
08-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Лишь 23,9% населения Чешской Республики обладает вузовскими дипломами. Это один из самых низких показателей среди государств Евросоюза, где средний процент граждан с высшим образованием – 31,4%. Данные опубликовало европейское статистическое управление Eurostat. Ниже Чехии в рейтинге расположились Словакия, Хорватия, Мальта, Италия и Румыния. В последней из названных стран количество граждан, окончивших вуз, составляет 17,6%.

На первом месте в ЕС – Ирландия (45,7%). В Чехии самый высокий показатель у Праги – 45,6%.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 