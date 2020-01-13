Чехия 2030: доля возобновляемых источников энергии составит 22 %

Чехия планирует увеличить долю возобновляемых источников электроэнергии к 2030 году до 22 процентов. Энерго-климатическую стратегию страны, выработанную в соответствии с требованиями Евросоюза, в понедельник одобрило чешское правительство.

Напомним, что Еврокомиссия в прошлом году призвала Чехию поднять к 2030 году долю «зеленой» электроэнергии до 23 процентов, в то время как группа сенаторов от партии «Старосты и независимые», христианских и социал-демократов, «Сенатор 21» требовала от Министерства промышленности и торговли увеличить показатель до 24 процентов.