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Чехия 2030: доля возобновляемых источников энергии составит 22 %

Эва Туречкова
13-01-2020
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Чехия планирует увеличить долю возобновляемых источников электроэнергии к 2030 году до 22 процентов. Энерго-климатическую стратегию страны, выработанную в соответствии с требованиями Евросоюза, в понедельник одобрило чешское правительство.

Напомним, что Еврокомиссия в прошлом году призвала Чехию поднять к 2030 году долю «зеленой» электроэнергии до 23 процентов, в то время как группа сенаторов от партии «Старосты и независимые», христианских и социал-демократов, «Сенатор 21» требовала от Министерства промышленности и торговли увеличить показатель до 24 процентов.

 
 
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