Чехии возможно придется вернуть ЕС 450 миллионов крон

Чешская Республика возможно будет вынуждена вернуть в бюджет ЕС около 450 миллионов крон (17,36 миллионов евро), полученных в качество субсидий холдингом Agrofert. Это следует из предложения аудиторского отчета Европейской комиссии, согласно которому премьер-министр Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, оказывает влияние на компанию и в то же время влияет на использование денег ЕС, занимая пост премьер-министра.

Весь документ, длинной в 70 страниц, был опубликован на основных новостных сайтах Чехии - Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Seznam.cz, Info.cz и Deník N, часть документа была также опубликован на сайте Чешского радио. Чешская сторона имеет право прокомментировать документ, в результате чего комиссия может соответствующим образом скорректировать материал.

В пятницу газета Hospodářské noviny и информационный портал Neovlivní.cz сообщили об отчете Европейской комиссии, согласно которому премьер-министр Чехии находится в конфликте интересов. Однако в ответ на это заявление Андрей Бабиш, выступая в Парламенте, подчеркнул, что он не нарушал никаких законов и Чешская Республика ничего возвращать не будет. Оппозиция попросила правительство добиться возвращения субсидии, полученные компанией Agrofert.