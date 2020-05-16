Чехии придется временно повысить объем пособий по безработице из-за последствий коронакризиса. Об этом после совещания представителей правительства с членами Национального экономического совета (NERV) сообщила 15 мая в программе «Чешского Телевидения» министр труда и социальных дел Яна Малачова.

По словам главы Минтруда, существуют три сценария повышения выплат в рамках данных пособий: первый предполагает выплату 500 крон в день, то есть 15000 крон за месяц. При этом МРОТ в 2020 г. составляет 14600 крон.

«Нам придется прибегнуть к временному росту объема социальных выплат, чтобы спасти экономику и людей, которые со своей стороны поступали правильно, чтобы они не оказались под ударом в данной ситуации», — подчеркнула министр.

Уровень безработицы из-за вспышки эпидемии коронавируса в апреле повысился с мартовских 3,0% до 3,4%. Mинистерство в ходе подготовки программы kurzarbeit под названием Antivirus прогнозирует возможность роста вынужденной незанятости до примерно восьми процентов.

По словам Малачовой, размер среднего пособия по безработице составляет по стране около 8500 крон (340 евро). Было бы крайне нежелательным, если бы сотни тысяч граждан получали настолько низкие суммы, считает министр.