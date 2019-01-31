Чехии нужны скоростные железные дороги, полагают эксперты

Тимур Кашапов
31-01-2019
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Чехии нужна скоростная железная дорога, так как объект окажет положительное влияние на развитие страны с экономической и социальной точки зрения. К такому выводу пришли эксперты на семинаре, посвященном железнодорожному строительству. В то же время они отвергли мнение, что Чешская Республика слишком маленькая страна для подобного объекта.

В Администрации железнодорожной инфраструктуры в настоящее время ведется работа по изучению условий строительства высокоскоростных железных дорог из Праги в Дрезден, Брно и Мюнхен. Материалы должны быть готовы в течение следующих двух лет.

 
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