Чехии нужны скоростные железные дороги, полагают эксперты

Чехии нужна скоростная железная дорога, так как объект окажет положительное влияние на развитие страны с экономической и социальной точки зрения. К такому выводу пришли эксперты на семинаре, посвященном железнодорожному строительству. В то же время они отвергли мнение, что Чешская Республика слишком маленькая страна для подобного объекта.

В Администрации железнодорожной инфраструктуры в настоящее время ведется работа по изучению условий строительства высокоскоростных железных дорог из Праги в Дрезден, Брно и Мюнхен. Материалы должны быть готовы в течение следующих двух лет.