Чехии не хватает 6000 педагогов

Антон Каймаков
21-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министерство образования Чехии заявило о нехватке в штате чешских учебных заведениях – детских садах, школах, гимназиях, средних профессиональных училищах и техникумах 6000 педагогов. Всего в системе в настоящее время трудится около 150 тысяч учителей и воспитателей, средний возраст которых составляет 47,2 года. В учебных заведениях преподает около 10% педагогов, которые своей квалификацией не соответствуют требованиям выполняемой работы. Опубликованные ведомством данные являются результатом проведения специализированного исследования. В следующем году дефицит кадров может разрастись до уровня 11 тысяч вакантных позиций.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31