Чехии не хватает 6000 педагогов

Министерство образования Чехии заявило о нехватке в штате чешских учебных заведениях – детских садах, школах, гимназиях, средних профессиональных училищах и техникумах 6000 педагогов. Всего в системе в настоящее время трудится около 150 тысяч учителей и воспитателей, средний возраст которых составляет 47,2 года. В учебных заведениях преподает около 10% педагогов, которые своей квалификацией не соответствуют требованиям выполняемой работы. Опубликованные ведомством данные являются результатом проведения специализированного исследования. В следующем году дефицит кадров может разрастись до уровня 11 тысяч вакантных позиций.