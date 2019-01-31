Чехи задолжали банкам более 1,5 трлн крон

Долги чешских граждан перед банками продолжают расти. По данным Чешского национального банка, объем задолженности за 2018 год составил 1,651 трлн крон (более 66 млрд евро). С января по декабрь долги выросли на 115,5 млрд, причем только за декабрь они увеличились на 5,1 млрд крон.

Долги чешских компаний за последний месяц прошлого года сократились на 22,2 млрд крон до 1,097 трлн, однако в годовом исчислении они выросли на 61,3 млрд. Долги чешских граждан неуклонно растут с февраля 2016 года, причем большая часть задолженности приходится на кредиты, выданные на покупку жилья.