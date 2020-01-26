Чехи, возможно, подключатся к операции «Бархан»

Чехия намерена отправить в Мали, Нигер и Чад шесть десятков военнослужащих, которые подключатся к операции «Бархан», направленной на борьбу с терроризмом. Пополнение личного состава согласовано с указанными государствами, сообщил Марек Вала из пресс-отделения Министерства обороны ЧР. Расходы составят около 600 миллионов крон.

Соответствующее предложение в понедельник обсудит правительство. В случае положительного заключения, участие в операции «Бархан» чешских военнослужащих должен одобрить парламент.

В настоящее время в рамках миссии ЕС в Мали работают около 120 чехов, которые не участвуют в активных военных операциях против террористических группировок.