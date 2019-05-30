Чехи в 2018 году потратили рекордную сумму в букмекерских конторах

В 2018 году жители Чехии разместили ставки на сумму более 249 млрд крон (около 10,5 млрд долларов), что на 11,3% больше, чем годом ранее. Выигрыши, выплаченные по ставкам, составили более 218,2 млрд крон (9,3 млрд долларов), увеличившись на 18,4%. Вместе с тем, доходы букмекерских компаний снизились на 21,4% до 31,3 млрд крон (1,1 млрд долларов), сообщает информагентство ČTK.

По данным Министерства финансов Чехии, количество казино за прошлый год сократилось более чем на треть до 1801. По словам главы ведомства Алены Шиллеровой, это является следствием принятия нового законодательства, которое действует с 2017 года.