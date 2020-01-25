Архив передач

Чехи учат за рубежом английский, популярными становятся также русский и корейский

Эва Туречкова
25-01-2020
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Чехи заинтересованы в обучении иностранным языкам за рубежом. Самыми популярными среди граждан Чехии иностранными языками считаются английский, немецкий и испанский. Все большим спросом у студентов пользуются также русский и корейский. В целях качественно выучить английский чехи чаще всего едут в Великобританию, на Мальту и в Канаду. Student Agency в прошлом году отправило за границу 6000 клиентов, а Intact – около 2000 человек.

Курсы иностранных языков за рубежом чаще всего заказывают студенты до 20 лет, а также клиенты старше 30 лет.

 
 
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