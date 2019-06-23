Чехи тратят на своих четвероногих друзей около 16 тысяч крон в год

Первенство среди четвероногих питомцев в чешских семьях прочно занимают собаки, которых в доме держат 40 процентов семей, сообщает на основе новейшего исследования агентство Nielsen Admosphere. В среднем чехи тратят на своих собак 15 794 кроны (632 евро) в год, показал опрос. Еще 37 процентов чехов заводят кошек.

Дороже всего владельцам домашних животных обходится сухой корм – ежегодно на него уходят 9972 кроны (400 евро). За услуги ветеринара чехи отдают более 120 евро в год.