Чехи тратят на своих четвероногих друзей около 16 тысяч крон в год

Эва Туречкова
23-06-2019
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Первенство среди четвероногих питомцев в чешских семьях прочно занимают собаки, которых в доме держат 40 процентов семей, сообщает на основе новейшего исследования агентство Nielsen Admosphere. В среднем чехи тратят на своих собак 15 794 кроны (632 евро) в год, показал опрос. Еще 37 процентов чехов заводят кошек.

Дороже всего владельцам домашних животных обходится сухой корм – ежегодно на него уходят 9972 кроны (400 евро). За услуги ветеринара чехи отдают более 120 евро в год.

 
 
 
 
 
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