Чехи стали больше экономить

Граждане Чешской Республики стали больше экономить – в первой половине 2018 года норма сбережений населения (отношение сбережений населения к чистому доходу после уплаты налогов) выросла. Согласно анализу банка Česká spořitelna, этот показатель составил 12%.

Также растет интерес к инвестированию в паевые инвестиционные фонды. Чехи регулярно перечисляют в эти фонды в среднем на 20% больше средств, чем в 2017 году. Тем не менее, большая часть сбережений граждане по-прежнему предпочитают хранить в наличных или на банковских счетах.