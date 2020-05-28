Чехи смогут въезжать в Хорватию без ограничений

Хорватия еще до наступления выходных дней откроет свои границы для граждан 10 стран Евросоюза, включая Чехию. Приезжающие из этих стран не должны предъявлять подтверждение о наличии в стране собственного жилья, где они должны проводить карантин, как это было раньше. Достаточно заполнить анкету с указанием личных данных, электронного адреса и контактного номера телефона.

Помимо Чехии и Словакии, границы Хорватии открываются для жителей Польши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Словении, Венгрии и Австрии. Согласно заявлению премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, пойти на подобное смягчение мер карантина позволяет эпидемиологическая ситуация в стране.