Чехи смогут вернуться на родину из Канады спецрейсом

Чешская Республика обеспечит самолет для эвакуации своих граждан из Канады. Об этом в своем Фейсбуке сообщил посол Чехии Боржек Лизец. По его словам, это будет единственный рейс из этой страны, и поэтому посольство призывает всех заинтересованных как можно быстрее сообщить о себе. Подняться на борт может любой гражданин Чехии, у которого нет признаков инфекции. Самолет вылетает из Монреаля 29 марта.

После того как многие государства закрыли свои границы для борьбы с пандемией коронавируса, МИД провел уже несколько эвакуаций своих граждан из стран мира. Так, 25 марта в Прагу прибыли самолеты из Доминиканской Республики, Вьетнама и Филиппин. Вместе с чехами на них вернулись граждане еще 11 европейских стран. Граждане Чехии, в свою очередь, смогли воспользоваться спецрейсами, организованными Германией, Польшей и Венгрией.